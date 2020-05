​“Estou, sim?” Pandemia leva a mais videochamadas e regresso ao telefone fixo

Veja também:

Fechados em casa devido à pandemia de Covid-19, o telefone foi a forma de comunicar com o mundo que ficou também ele confinado a casa. Dados revelados esta quinta-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) mostram que os portugueses voltaram a usar mais o telefone fixo, já outro estudo da Wiko diz que os jovens começaram a usar mais as videochamadas.



De acordo com a Anacom, verificou-se o primeiro aumento desde há sete anos quanto à utilização do telefone fixo. O volume de minutos das chamadas na rede fixa cresceu 1,5% no primeiro trimestre, atingindo cerca de 1,1 mil milhões de minutos.

“Trata-se do primeiro aumento homólogo desde o primeiro trimestre de 2013, e está relacionado com as medidas excecionais tomadas a propósito da covid-19, que entraram em vigor em março, e que provocaram uma alteração significativa dos padrões de utilização do serviço telefónico fixo”, refere o regulador das comunicações, numa nota enviada à imprensa.

Segundo a Anacom, na primeira semana de estado de emergência (16 a 22 de março) o tráfego de voz fixa cresceu 61% face à semana anterior à declaração de pandemia (2 a 8 de março).

Também a duração média das chamadas usando o fixo, aumentou cerca de 17 segundos no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo. E as chamadas nacionais entre dois telefones fixos aumentou 27 segundos.

Também dados hoje divulgados pela Wiko, uma empresa europeia de smartphones, indica que os jovens passaram a usar mais as videochamadas. Uma sondagem realizada por esta empresa nas suas redes sociais revela que 61% dos participantes não fazia videochamadas por dia. Esse número diminuiu para 23% durante o período de confinamento.

Este inquérito mostra que 29% passou a fazer duas videochamadas diárias e 28% passou a fazer três ou mais. A mesma sondagem diz que a maioria das videochamadas foram feitas por estes jovens para amigos (51%), seguindo-se família (20%) e só depois namorado/a (8%).

Quanto à duração das videochamadas, 22% dos participantes diz que levava em média 30 minutos. A mesma percentagem, ou seja, outros 22% garante ter feito videochamadas de uma hora. Os restantes participantes, 20% admitiu que a duração das suas videochamadas era de uma hora e meia e 36% disse que podiam ir além de duas horas.

No que toca às quotas de mercado, entre janeiro e março deste ano, a Anacom confirma que a quota de clientes de acesso direto da MEO atingiu 42,1%, seguindo-se o Grupo NOS com 35,9%, a Vodafone com 18,3% e o Grupo NOWO/Onitelecom com 3,4%. De acordo com a Anacom, a Vodafone foi o único operador cuja quota aumentou, um ponto percentual.