Covid-19: Tratamento com hidroxicloroquina suspenso em Portugal

O Infarmed vai suspender a utilização da hidroxicloroquina no tratamento de doentes com Covid-19, avança a Antena 1. A informação deverá chegar aos hospitais ainda esta quinta-feira.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha afirmado, ao início da tarde, que uma decisão seria conhecida ainda durante o dia de hoje.

A decisão foi tomada depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter anunciado, na semana passada, a suspensão temporária dos ensaios clínicos com hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 por razões de precaução e segurança.

A suspensão aconteceu após um estudo sugerir que os antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina podem aumentar o risco de morte e arritmias em doentes hospitalizados com covid-19, defendendo que o seu uso como antivirais deve ser devidamente testado antes de tratar pacientes.

O estudo, divulgado pela revista médica britânica The Lancet, baseou-se na observação de dados de 14.888 doentes hospitalizados com covid-19 (infeção respiratória viral) que foram tratados com um ou ambos os medicamentos para a malária, combinados ou não com a administração dos antibióticos azitromicina e claritromicina, utilizados no tratamento de infeções pulmonares bacterianas.