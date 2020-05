​Covid-19: Sonae MC nega que as suas instalações sejam um foco de contágio

Veja também:

A Sonae MC nega que as suas instalações na Azambuja, no distrito de Lisboa, sejam um foco de contágio de covid-19 e frisou que a maioria dos colaboradores infetados contraíram a doença fora do ambiente de trabalho.



“Tal como a Direção-Geral da Saúde (DGS) já atestou por várias vezes em visitas ao local, reiteramos que o Centro de Distribuição da Azambuja não é, neste momento, uma zona de risco, não é um foco de infeção e não é um foco de contágios”, frisou o administrador da Sonae MC, Miguel Águas.

O responsável falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa que ocorreu esta quinta-feira à tarde num dos armazéns daquela empresa, que abastece os supermercados do grupo Sonae de Coimbra ao Algarve.

Num espaço cheio de avisos e de recomendações por causa da covid-19, Miguel Águas disse aos jornalistas que, dos 833 colaboradores daquela empresa, 175 testaram positivo para a covid-19, estando “na sua maioria assintomáticos ou com sintomatologia ligeira”.

Além desses casos positivos, estão também em casa outros 100 trabalhadores porque tiveram contacto com os infetados.

Dos trabalhadores que testaram positivo, apenas um está hospitalizado, “na enfermaria” e em situação “estável”, tendo ficado internado “por prevenção porque é uma pessoa que, apesar de jovem, tem algum fator de risco”, explicou.