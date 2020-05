Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo preocupa mas “visão global é positiva”, diz Marcelo

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostra-se preocupado com "evolução recente" da pandemia de Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo.

A visão global em Portugal "é positiva", mas há "preocupação em relação a evolução recente em Lisboa e Vale do Tejo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa.



"Não se pode falar de descontrolo na região Lisboa e Vale do Tejo, há surtos localizados, conhecidos, com cadeias de transmissão que estão a ser acompanhados e com a preocupação de prevenir", sublinhou o Presidente da República.

Quanto às causas, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o aumento de casos na região da capital "parece estar ligado a condições socioeconómicas de vida em certas áreas".

Olhando para a evolução da pandemia em Portugal, já é possível observar que, “mesmo quando há descida do surto, essa descida foi sempre menos intensa nesta região” de Lisboa e Vale do Tejo.

“Mas, em termos globais, não perturbou o ‘R’ e, na generalidade do país, o resultado é de evolução” é positivo, reforçou o Presidente.



“O que se passa hoje nesta região vai ser analisado nos próximos dias e semanas, não com a ideia de haver um sinal que conduza a uma inflexão da linha definida, mas um ajustamento permanente”, sublinhou também.

Marcelo Rebelo de Sousa garante que “as autoridades sanitárias e os especialistas têm ideias concretas” sobre o há a fazer, sendo que existem várias realidades a abordar: “as condições socioeconómicas são uma realidade estrutural e têm a ver com realidades muito diversas entre si, que podem explicar um ou outro desses surtos; e depois há outras realidades: transportes, o local de trabalho”, que também vão ser analisadas e as autoridades vão intervir caso a caso.

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem vários focos identificados, em algumas empresas da Azambuja e em três bairros da margem Sul, entre os quais o Jamaica.

Impedir que as pessoas se concentrem em cafés é uma das medidas admitidas pelo delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, para contrariar o aumento do número de contágios em bairros mais desfavorecidos da Grande Lisboa.



A associação de moradores de Vale de Chícharos, no Seixal, defendeu esta quarta-feira que o bairro, mais conhecido como Jamaica, deveria ser “isolado” e limitado aos moradores, responsabilizando as “pessoas que vêm de outros concelhos” pelo foco de infeção de covid-19.

O pico da Covid-19 na região de Lisboa só deverá acontecer na terceira semana de junho, face ao continuado aumento de casos de infeção. A conclusão resulta dos modelos preditivos desenvolvidos pela COTEC Portugal e pela NOVA Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa.







