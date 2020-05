Controlo dos surtos em bairros de Lisboa pode passar por proibição de concentrações em cafés

Veja também:

Impedir que as pessoas se concentrem em cafés é uma das medidas admitidas pelo delegado de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, para contrariar o aumento do número de contágios em bairros mais desfavorecidos da Grande Lisboa.

A região de Lisboa tornou-se, nas últimas duas semanas, o principal foco de expansão e morte por Covi-19, em Portugal. Uma das preocupações passa pelo aumento de contágios em bairros como o da Jamaica, no Seixal, o Bairro da Fonte Nova, em Setúbal, e o bairro na Quinta do Mocho, em Sacavém. Em entrevista à Renascença, Mário Durval assume que a situação em alguns bairros é problemática e que, além de ser necessário evitar o ajuntamento de pessoas nestes espaços, é preciso controlar o isolamento domiciliário

"Vamos afinar a pontaria para alguns sítios que estão agora com um problema. Em determinados pontos de alguns bairros, tentar que os cafés não sirvam de ponto de encontro para pessoas Covid-positivas e negativas, que pessoas que de facto são Covid-positivas não andem a conviver com outras. Isto passa por medidas educativas e, eventualmente, por algumas medidas de aplicação da lei do desconfinamento com intervenções mais musculadas. Por isso, é necessário que as pessoas que forem detetadas como Covid-positivas tenham de obrigatoriamente ficar isoladas", assinala.