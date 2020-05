Centros comerciais de Lisboa e Setúbal podem não reabrir a 1 de junho

Veja também:

O Governo vai ponderar até ao conselho de ministro desta sexta-feira o adiamento da abertura de centros comerciais na zona de Lisboa e Vale do Tejo devido à situação de contágio por Covid-19 que se verifica nesta região.



A hipótese foi colocada pelo primeiro-ministro, António Costa, na reunião que esta quinta-feira juntou especialistas, dirigentes políticos e responsáveis de vários setores da sociedade no Infarmed, em Lisboa.

Perante os dados apresentados, os especialistas manifestaram preocupação com a manutenção do aumento de casos nos distritos de Lisboa e de Setúbal, devido a vários surtos.

Foi mesmo passada a ideia de que a situação pode ficar descontrolada na região de Lisboa e Vale do Tejo por não ser possível, neste momento, identificar todas as linhas de contágio.

Um dos deputados presentes na reunião sugeriu que alguns centros comerciais, como o de Loures, não abrissem. Ao que um dos especialistas da Escola Nacional de Saúde Pública respondeu que não adianta manter um centro comercial fechado se a 10 quilómetros outros estiverem abertos.

Perante isto, ao que foi relatado à Renascença, o primeiro-ministro disse que, pelo que estava a ouvir, felizmente o Conselho de Ministros seria só daí a 24 horas para dar tempo ao Governo para refletir se faz sentido ou não adiar a abertura dos centros comerciais na região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta região inclui a Grande Lisboa, a lezíria do Tejo, o Medio Tejo, o Oeste e a Península de Setúbal.

António Costa, que vive na zona de Benfica em Lisboa, até invocou essa sua condição para dizer que percebe bem como é difícil controlar o distanciamento e cumprimentos das regras sanitárias num local como o Centro Comercial Colombo.

Na reunião foram também apresentadas conclusões de especialistas que visitaram empresas na região de Lisboa e que concluíram que as metodologias de trabalho estão de acordo com as regras para evitar contágios. Ou seja, não terá sido nas empresas que os surtos nasceram.

O primeiro-ministro fez várias perguntas sobre as condições nas empresas e nos transportes e, face às respostas, questionou se não será nos cafés onde os trabalhadores param antes ou depois de irem trabalhar que os contágios se estão a disseminar.

Mário Durval, delegado regional de saúde para Lisboa e Vale do Tejo, defendeu que, na dúvida, serem ser fechados cafés e tascos. O primeiro-ministro, contudo, só se referiu ao eventual adiamento da abertura dos centros comerciais.

Em termos de medidas diferenciadas para esta região, essa foi a única deixada como hipótese na reunião que decorreu no Infarmed, mas o Governo pode estar a ponderar outras.

Por diversas vezes, António Costa disse que, sempre que fosse preciso, o Governo voltaria atrás nas medidas de desconfinamento.

Os últimos decretos de estado de emergência previam a possibilidade de haver medidas diferenciadas em termos regionais, mas essa possibilidade nunca foi usada. A situação de calamidade, que se seguiu ao estado de emergência, também permite tomar medidas localizadas.

No final da reunião desta quinta-feira no Infarmed, o deputado Ricardo Batista Leite do PSD adiantou que o Governo vai estudar a possibilidade de adiar, na região de Lisboa e Vale do Tejo, a aplicação de algumas das medidas previstas no âmbito da terceira fase de desconfinamento.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta-feira, 87% dos novos casos registados nas últimas 24 horas ocorreram nesta região.