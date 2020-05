Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura espanhola unem-se para captar mais turistas

Veja também:

As autoridades de turismo da região europeia Euroace (composta pelas regiões do Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura espanhola) vão fazer uma campanha de promoção conjunta a partir do próximo mês. O objetivo é atrair e captar turistas ibéricos para este território, agora que as viagens de longo curso poucas hipóteses têm de se realizar.

A decisão foi tomada num encontro por videoconferência que reuniu os responsáveis do setor do turismo das três regiões e a campanha vai ser lançada assim que reabrir a fronteira entre Portugal e Espanha, o que poderá acontecer a 15 de junho.

No encontro foram também discutidas as estratégias de curto e médio prazo pós Covid-19, com ações concretas, que acelerem a retoma da atividade turísticas nestes territórios já no Verão. Regiões que reúnem condições preferenciais de procura no contexto pós-pandemia, o que leva as autoridades do setor a querer agarrar a oportunidade de apostar num turismo de proximidade, com base em produtos diferenciadores.

Os responsáveis das regiões de turismo e de promoção do Centro, Alentejo e Extremadura, assim como os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional decidiram também concertar posições e “falar a uma só voz” para assegurar que o plano europeu de recuperação turística permita que cheguem ajudas diretas às empresas do Euroace, responsáveis por mais de 90 mil postos de trabalho diretos n o setor do turismo.