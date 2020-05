Balanço DGS. Mais 13 mortes por Covid-19 e o maior aumento de casos em 20 dias

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Portugal regista 1.369 mortes (mais 13 que na quarta-feira) e 31.596 casos confirmados (mais 304, número mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1%) de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta-feira, mostra uma subida de 288 no número de recuperados, para um total de 18.637, que compõe 59% dos casos confirmados. Há mais três casos ativos: sobe para 11.590. A taxa de mortalidade mantém-se nos 4,3% (16,9% acima dos 70 anos). Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 318.810 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.310 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 27 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (761), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (340), da região Centro (237), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19. É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (919), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (269), dos 60 aos 69 anos (122), dos 50 aos 59 anos (42), dos 40 aos 49 anos (15) e dos 20 aos 29 anos, com um óbito. Esta quinta-feira, regista-se a primeira morte na faixa etária dos 30 aos 39 anos. No total, morreram 699 mulheres e 670 homens com Covid-19.

O Norte concentra a maior parte dos casos confirmados, com 16.718 (cerca de 52,91%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (10.320 - mais 265, o que representa 87,17% dos novos casos desta quinta-feira), Centro (3.710), Algarve (366), Alentejo (257), Açores (135) e Madeira (90 - desde 7 de maio que este número não muda). Ao todo, há 224 concelhos com, pelo menos, três casos confirmados do novo coronavírus. Loures (+40), Lisboa (+36), Sintra (+33), Odivelas (+29), Amadora (+25), Oeiras (+10), Vila Franca de Xira (+10) e Ovar (+9) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS. Lisboa ocupa o topo da tabela, com um total 2.290. A faixa etária mais afetada pela doença é a dos 40 aos 49 anos (5.315), seguida dos 50 aos 59 anos (5.253), dos 30 aos 39 anos (4.736), dos 80 anos para cima (4.479), dos 20 aos 29 anos (4.114), dos 60 aos 69 anos (3.484), dos 70 aos 79 anos (2.537), dos 10 aos 19 anos (1.052) e até aos nove anos (626).

Globalmente, há em Portugal 18.177 mulheres e 13.419 homens infetados. Na conferência de imprensa diária de atualização da situação pandémica em Portugal, a diretora-geral da Saúde revelou que já foram realizados testes a todos os 833 trabalhadores da Sonae MC, da Azambuja, e que 175 estão infetados com o novo coronavírus. Um dos funcionários está internado. "Apesar de jovem, tem fatores de risco", explicou Graça Freitas. De resto, trata-se de "pessoas jovens, saudáveis, quase todas assintomáticas ou com sintomas ligeiros". A responsável avançou, também, que o lar de idosos de Queluz, em Lisboa, regista dois mortes de 38 infetados com Covid-19.

Segundo a DGS, 40% dos doentes positivos ao novo coronavírus apresentam como sintomas tosse, 29% febre, 21% dores musculares, 20% cefaleia, 15% fraqueza generalizada e 12% dificuldade respiratória. Esta informação refere-se a 91% dos casos confirmados. Cerca de 35,1% dos doentes são tratados no domicílio, conforme revelou o secretário de Estado da Saúde. Em internamento, estão 512 (1,6%) dos pacientes (mais duas pessoas que no dia anterior): 65 (0,2%) em unidades de cuidados intensivos (menos uma) e 1,4% em enfermaria. António Lacerda Sales revelou que mais de 45% dos testes de diagnóstico à Covid-19 foram realizados em maio, o mês em que foram feito mais testes: "Mais de 363 mil testes em maio e ainda falta contabilizar completamente os dados de ontem [quarta-feira]." Portugal conta com o apoio de 89 laboratórios, no total: 38 do Serviço Nacional de Saúde, 26 privados e outros 25 que incluem Exército, Academia e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O secretário de Estado informou, ainda, que, dos 3.398 profissionais infetados, desde o início da pandemia, 2.161 já estão recuperados.