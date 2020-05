Balanço DGS. Mais 13 mortes e 304 casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista 1.369 mortes (mais 13 que na quarta-feira) e 31.596 casos confirmados (mais 304, número mais alto desde 8 de maio e que supõe um aumento de 1%) de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta-feira, mostra uma subida de 288 no número de recuperados, para um total de 18.637, que compõe 59% dos casos confirmados. Há mais três casos ativos: sobe para 11.590.

A taxa de mortalidade mantém-se nos 4,3% (16,9% acima dos 70 anos).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 318.810 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.310 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 27 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (761), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (340), da região Centro (237), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19.

É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (919), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (269), dos 60 aos 69 anos (122), dos 50 aos 59 anos (42), dos 40 aos 49 anos (15) e dos 20 aos 29 anos, com um óbito. Esta quinta-feira, regista-se a primeira morte na faixa etária dos 30 aos 39 anos.

No total, morreram 699 mulheres e 670 homens com Covid-19.