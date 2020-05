Adiar desconfinamento em Lisboa e Vale do Tejo "pode fazer sentido"

Veja também:



Uma possível desaceleração no desconfinamento na zona de Lisboa e Vale do Tejo faz sentido, ddefende Teresa Leão, investigadora e membro do Conselho Nacional de Saúde, no âmbito da avaliação permanente à evolução da pandemia.

"O que está em cima da mesa é a lentificação do desconfinamento e ter um país a duas velocidades. Pode fazer sentido para travar o contágio na rua, nas lojas de grande dimensão, nas creches e ATL. Não é descabida a opção e mostra a atenção sobre evolução da epidemia nas diferentes regiões portuguesas e que estamos interessados em controlar a mesma, mesmo que tenhamos de manter algumas atividades fechadas", afirma Teresa Leão, em declarações à Renascença.

A investigadora considera ainda que, tendo em conta um crescimento de casos na margem sul, os cuidados para que se evite o contágio devem ser seguidos e que a avaliação cabe também a cada cidadão, ponderando bem, as situações que poderá correr maior risco.



"Este balanço entre atividade laboral, economia, atividade social e controlo da doença tem de ser feito, não só pelo governo, mas a nível individual. Perceber o que é essencial, no nosso dia-a-dia, o que vale a pena correr o risco, deixar ficar para mais adiante quando tudo estiver mais controlado", remata.