Reino Unido regista mais 377 mortes, uma descida desde o dia anterior

O Reino Unido registou mais 377 mortes nas últimas 24 horas, elevando para 37.837 o número de óbitos durante a pandemia de covid-19, informou esta quinta-feira o ministério da Saúde britânico.

A descida relativamente às 412 mortes registadas no dia anterior confirma a tendência geral registada desde meados de abril, quando se estima que foi atingido o pico da curva epidemiológica.

O número de contágios aumentou para 269.127 após terem sido diagnosticados mais 1.887 infetados.

O Governo britânico está agora concentrado em continuar a levantar o regime de confinamento, tendo posto esta quinta-feira em funcionamento um novo sistema de rastreamento de casos de infeção.

Qualquer pessoa que teste positivo com o novo coronavírus será contactada pelos funcionários do serviço “Test and Trace” do sistema nacional de saúde e solicitada a dar informações sobre com quem esteve recentemente em contacto direto até dois metros de distância por mais de 15 minutos.

As pessoas identificadas vão ser instruídas a ficar isoladas em casa durante 14 dias, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar a propagação do vírus.

Esta quinta-feira o Governo autiorizou encontros de até seis pessoas e Boris Johnson disse que as pessoas podem aproveitar o bom tempo para se reunirem em festas nos seus jardins, incluindo churrascos, mas pedindo sempre que usem do bom senso.

“Podem ter encontros de famílias num jardim, podem até ter um churrasco, desde que o façam com respeito pela distância social, desde que toda a gente lave as mãaos, desde que todos usem senso comum”, afirmou, em declarações a jornalistas.

Até agora, as regras permitiam apenas encontros em locais ao ar livre públicos e somente com mais uma pessoa de um agregado familiar diferente de cada vez.

Na segunda-feira também vão reabrir parcialmente escolas primárias para as crianças dos primeiros anos, entre os 5 e 7 anos e para os do último ano do ensino primário (10 a 11 anos).

Adolescentes com entre 15 e 17 anos, que vão ter submetidos a exames importantes no programa educativo britânico em 2021, vão poder ter “contacto pessoal” de professores nas escolas secundárias a partir de 15 de junho.

Estas medidas aplicam-se a Inglaterra, pois, devido à autonomia da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os regimes de confinamento têm regras e calendários distintos nas diferentes regiões do Reino Unido.

Esta quinta-feira, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou que vai ser permitido o encontro ao ar livre de grupos de até oito pessoas de dois agregados familiares, a reabertura de lojas de jardinagem e centros de reciclagem, mas as escolas vão continuar fechadas.

A Irlanda do Norte já tinha autorizado o encontro de grupos de até seis pessoas desde 19 de maio e a primeira-ministra, Arlene Foster, está a avaliar a hipótese de permitir casamentos com até 10 pessoas a partir de 8 de junho.

[Notícia atualizada às 18h46]