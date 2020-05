Japão pede à China para manter sistema "livre e aberto" de Hong Kong

Através de um comunicado, o executivo japonês afirma "estar seriamente preocupado" com a decisão do poder legislativo de Pequim e pediu que o "desenvolvimento democrático e estável" de Hong Kong se mantenha sob o princípio de "Um País dois Sistemas".

O Governo do Japão pediu, esta quinta-feira, que Pequim mantenha um sistema "livre e aberto" em Hong Kong, preocupado com a aprovação, pela Assembleia Nacional Popular da China, da polémica lei de segurança nacional na região administrativa especial.

Tóquio reage desta forma à aprovação, esta quinta-feira, pela Assembleia Nacional Popular da República Popular da China, que por maioria aprovou legislação que provocou vários protestos em Hong Kong.

Para os democratas da Região Administrativa Especial de Hong Kong a nova legislação vai atingir a autonomia da antiga colónia britânica assim como afeta "os direitos, liberdades e garantias" estabelecido em 1997 depois das negociações com Londres.

O projeto de lei foi aprovado durante o encerramento da sessão anual do legislativo chinês, cujos cerca de 3.000 delegados são na maioria membros do Partido Comunista da China (PCC), partido único do poder no país asiático.

O texto fica nas mãos de um Comité jurídico da APN, que ficará encarregado de escrever uma versão final que deverá ser ratificada pelo Comité Permanente do órgão legislativo.