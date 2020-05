Jackson Martínez pondera terminar carreira no final da temporada

O ponta-de-lança colombiano Jackson Martínez pondera terminar carreira no final da presente temporada. O anúncio foi feito pelo próprio, em declarações à Rádio Caracol, da Colômbia.

"Não descarto retirar-me, mas por agora estou focado em terminar a época. Depois, tomar uma decisão, pensar bem nas coisas e ver o que é melhor. Eu desfruto do futebol, mas quando começa a ser um fardo, é complicado", explica.

Jackson, de 33 anos, tem lutado contra duras lesões ao longo da carreira. O avançado colombiano revela que a pausa devido à Covid-19 não jogou a seu favor.

"São quase três anos a lutar com a lesão no tornozelo, mas vou esperar para ver como termino a época e aí terei tempo para pensar melhor as coisas. A melhoria que estava a sentir foi como um passo atrás, com esta paragem", diz.



O avançado tem contrato até 2022 com o Portimonense, naquela que é a segunda temporada ao serviço do emblema algarvio. Esta temporada, soma apenas três golos em 20 jogos disputados, depois de ter marcado nove, em 28 jogos, em 2018/19.

As melhores épocas de Jackson Martínez foram no FC Porto, entre 2012 e 2015, onde foi melhor marcador do campeonato nas três temporadas, com um total de 92 golos apontados em 136 jogos.