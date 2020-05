Estádio do Bonfim aprovado para receber jogos da Primeira Liga

O Estádio do Bonfim, casa do Vitória de Setúbal, foi aprovado pelas autoridades de saúde para receber jogos da Primeira Liga, na reta final do campeonato, que será retomado a 3 de junho.

A Renascença apurou que na vistoria realizada esta quinta-feira foi dada luz verde à utilização do recinto, que foi objeto de obras de melhoramento.

Com a certificação do Bonfim são já 15 os estádios aprovados para as últimas dez jornadas da Primeira Liga. O Moreirense, que inicialmente prescindiu de vistoria ao Comendador Joaquim de Almeida Freitas, para jogar em Guimarães, tenta, ainda, ver também o seu recinto aprovado.

A Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo fez a vistoria e anlisou toda a documentação enviada, incluindo análises para pesquisa de Legionella nas águas quentes sanitárias e foi concluído que as instalações/eqiuipamentos do estádio do Vitória reúnem condições técnicas e hígio-sanitárias para obter parecer favorável à sua utilização.

Já com todas os requisitos exigidos pela Direção-Geral da Saúde estão a Cidade do Futebol (Santa Clara e Belenenses SAD), Cidade de Barcelos (Gil Vicente e Famalicão), Dragão (FC Porto), Luz, (Benfica), Municipal de Braga (Sp. Braga), Alvalade (Sporting), D. Afonso Henriques (V. Guimarães), João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio do Clube Desportivo das Aves, Bonfim (V. Setúbal), Bessa (Boavista), Capital do Móvel (P. Ferreira), Estádio do Rio Ave FC e Portimão Estádio (Portimonense).

Santa Clara, Belenenses SAD e Famalicão jogarão em casa emprestada. O Moreirense, caso não consiga a aprovação do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, irá jogar no D. Afonso Henriques.

O campeonato arranca a 3 de junho, com os jogos Portimonense-Gil Vicente (19h00) e Famalicão-FC Porto (21h15).