Cerco apertado às claques

O futebol regressa a 3 de junho, sem público nas bancadas, e as autoridades também não querem concentração de pessoas no exterior dos estádios. "O Jogo" apresenta o plano para controlar adeptos no reatar da Liga, com atenção especial às claques.

"PSP prepara cerco", titula o diário da Global Media. Vigilância em locais específicos não se irá cingir aos dias de jogo. "Vamos reinventar-nos no policiamento destes eventos", diz a subcomissária Ana Carvalho.

Ainda não primeira página: "Claques lisboetas em guerra". "O Jogo" revela que a Polícia identificou agressores como sendo dos No Name Boys.

"A Bola" lança uma questão uma questão: "É para manter?". A dúvida tem a ver com Pizzi. O médio chegou à pausa forçada como mais influente da Liga. O diário mostra, ainda, como estará a Luz no dia do primeiro jogo do Benfica, a 4 de junho, com o Tondela. Como nota rodapé, a confiança de Salvio. O argentino, ex-jogador do Benfica acredita no titulo: "Se há equipa capaz de dar a volta é o Benfica".

O campeonato será retomado a 3 de junho. As dez jornadas finais irão realizar-se até 26 de julho. O Porto lidera a classificação, com um ponto de vantagem sobre o Benfica.