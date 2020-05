Bonfim aprovado, Vitória quer agora adeptos nas bancadas. "Estádios vazios? Não faz sentido"

Veja também:

Ganha a batalha do estádio, o Vitória de Setúbal prepara-se para nova "luta": levar adeptos às bancadas do Bonfim ainda na presente temporada.

Depois de Carlos Pereira, presidente do Marítimo, ter já defendido que o futebol pode regressar em segurança com espetadores "in loco", o líder sadino confessa partilhar da mesma opinião.

Em Bola Branca, Paulo Gomes suporta-se na reabertura, com público, de setores como espetáculos de cultura (teatros, por exemplo) ou cinemas, realizados em espaços fechados e traça a comparação com o futebol, realizado ao ar livre. A conclusão, para o presidente do Vitória, é óbvia.

"Pelo que vejo nesta retoma, não faz sentido nenhum os estádios estarem vazios. Definam a percentagem de adeptos nos estádios: 10%, 15%, 20%, 25%, o número de adeptos que devam estar nos estádios. Estou de acordo de que os adeptos tenham de estar presentes, cumprindo-se todas as regras. E vou estar nessa luta", anuncia Paulo Gomes, que não esconde a felicidade pelo desenlace positivo relativo à aprovação do Bonfim.

"É para nós uma decisão que tinha de ser tomada porque ninguém nos explicava porque razão não podíamos jogar no Bonfim. Tivemos cá a DGS e, afinal, o nosso estádio, que é de categoria 3, na linha da Covid-19, tem condições que muitos outros estádios do país não têm. Só hoje foi aprovado. Felizmente, cumprimos com tudo o que pedido. Estou muito feliz, bem como toda a minha Direção", sublinha.