Ansioso pela retoma do futebol na Grécia, André Simões tem bancada preparada em Gaia para o regresso da Primeira Liga

Assim caía por terra o sonho de um primeiro ano de atividade em que não faltaria desporto para devorar, à mesa ou ao balcão. Se a coisa tivesse corrido como esperado, para além do futebol interno, os 16 ecrãs disponíveis no "Tribuna" haveriam de servir em generosa quantidade e qualidade as grandes finais europeias, o Euro-2020 (com Portugal a defender o título de campeão europeu), os Jogos Olímpicos de Tóquio, etc.

Assim não foi. As atenções voltam-se agora para 3 de junho, o dia em que o futebol regressa aos estádios portugueses.

Prognósticos "só no fim"

A expressão atribuída a João Pinto, antigo internacional português e capitão do FC Porto, aplica-se que nem uma luva ao momento que o futebol atravessa, e não apenas no plano estritamente desportivo.

Sem o sinal aberto, que levaria o desporto-rei a todas as casas, será em espaços como o "sports bar" de André Simões - entre ecrãs, pósteres, camisolas e chuteiras - que a partir de 3 de junho os adeptos se reunirão para torcer, e sofrer, pelo emblema do coração.

Enquanto as autoridades tentam evitar a concentração excessiva de pessoas em torno dos ecrãs de TV, nos bares e restaurantes, a preocupação prende-se, sobretudo, com a incerteza do momento.

É verdade que o "Tribuna" – que se manteve em atividade para os serviços de "take-away" e entregas - permite a entrada de clientes desde o passado dia 18, mas a resposta tem sido “tímida, sobretudo, na ocupação de mesas”. Daí que o verdadeiro teste seja no próximo dia 3, com o regresso do campeonato e logo com um Famalicão-Porto, às 21H15 (antes, joga-se o Portimonense – Gil Vicente, às 19H00).

“Temos a esperança de que apareça muita gente, pelo facto de o Porto jogar e de o jogo ser em horário noturno”, diz Albano Pereira, que se mantém expectante quanto à retoma da atividade.