Covid-19. Quatro casos positivos no campeonato inglês de futebol

Em Inglaterra, já na perspetiva do regresso do campeonato, há acordo com os clubes para que jogadores e funcionários sejam testados duas vezes por semana.

Entretanto, foi aprovado um novo passo no sentido do regresso total aos treinos, com a permissão de treinos com contacto.

Na quinta-feira haverá uma reunião entre clubes e Liga para debater o projeto de regresso das competições, com o objetivo de definir datas para o que ainda falta da Premier League.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados. No Reino Unido, morreram 37.460 pessoas das 267.240 confirmadas como infetadas.