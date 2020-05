Turismo do Porto. É "sensata" decisão da TAP de alterar plano de voos

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, considera "sensata" a decisão da TAP de iniciar consultas para alterar o plano de retoma de voos.

"Nós vemos isto como uma boa noticia. É uma posição e uma decisão sensata, que vai ao encontro das palavras do senhor primeiro-ministro e que vai, também, ao encontro daquilo que foi solicitado por um conjunto de autarcas do país e pelas entidades regionais do turismo", diz o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal à Renascença.



Luís Pedro Martins manifesta a esperança de que venha a surgir "um plano completamente diferente, que cumpra aquele que é o objetivo de nós todos: Termos uma companhia de bandeira que deve cumprir o grande objetivo de não estar, apenas, ao serviço de uma região, mas de estar ao serviço de todo o país”.