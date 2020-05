Avaliação das casas regressa a valores recorde

Os bancos voltaram a subir, em abril, o valor médio da avaliação das casas, no âmbito do crédito à habitação. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no último mês, subiu um euro, para 1.111 euros por metro quadrado, o valor registado em fevereiro e o mais alto desde que existem estatísticas.



Ainda assim, o INE sublinha que os dados se baseiam em menos avaliações. O número terá caído ligeiramente, devido à situação pandémica. Uma queda de 12% face a março, para 22 mil avaliações bancárias.

Em março, quando foi decretado o estado de emergência, a avaliação bancária caiu, pela primeira vez nos últimos quatro anos. O INE justificou esta inversão com a Covid-19, contudo, logo no mês seguinte, a avaliação bancária das casas recuperou.

Segundo o INE, em abril registou-se um aumento de 0,1% face ao mês anterior e de 9,5% em relação a abril do mesmo ano. Esta recuperação é partilhada pelos apartamentos e moradias.