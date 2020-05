Benfica quer encher o Estádio da Luz com cachecóis dos adeptos

O Benfica quer encher o Estádio da Luz nos últimos cinco jogos da I Liga com cachecóis enviados pelos adeptos, na impossibilidade da presença física dos mesmos, devido à pandemia da Covid-19.

O objetivo, segundo o comunicado do clube, é motivar os jogadores e replicar o momento do hino do clube, durante a entrada dos jogadores em campo.

"A iniciativa, que terá lugar nos cinco jogos que restam em casa na Liga NOS 2019/20, visa cobrir todo o Estádio com milhares de cachecóis enviados por sócios, replicando o arrepiante momento em que é cantado o hino do clube, para que os jogadores da equipa sintam todo o carinho e o apoio incondicional dos adeptos benfiquistas", pode ler-se.



Os sócios do clube encarnado podem entregar os cachecóis nas lojas oficiais do Benfica, Casas do Benfica, ou enviá-los por correio para o Estádio da Luz.

No final do campeonato, todos os cachecóis serão "utilizados numa instalação permanente, de homenagem aos sócios que contribuíram com a sua energia para ajudar a equipa a alcançar o 38", pode ler-se.

Até ao fim do campeonato, o Benfica recebe o Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Sporting.