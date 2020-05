“Entregam os trabalhadores da Cultura à sua sorte”

Veja também:

Há salas de espetáculo com a reabertura em risco devido aos custos associados às regras definidas pelo Ministério da Cultura e pela Direção-Geral da Saúde. É o que antecipa Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e Músicos (CENA).

Não há dinheiro suficiente para cumprir as medidas impostas, garante.

“Pode haver salas que não têm condições para fazer os espetáculos porque podem não ter forma de abrir e garantir que existem todos os materiais que são necessários para a higienização. As coisas vêm aos bochechos e depois temos alguma dificuldade em compreender como é que isto é tudo implementado”, refere.