​Quim Berto. “Hanuch foi do melhor que encontrei no futebol”

O Sporting já manifestou o seu pesar pela morte de Maurício Hanuch. O antigo jogador argentino morreu aos 43 anos, vítima de doença prolongada.

Hanuch foi campeão em Alvalade em 1999/2000, sob o comando de Augusto Inácio. Nessa equipa alinhava Quim Berto que em declarações a Bola Branca recorda o lado humano de um companheiro de balneário que deixa saudades.

“Como homem foi do melhor que encontrei. Um homem humilde e de raízes familiares também muito humildes como se comprova em toda a solidariedade que recebeu nos últimos tempos. Aproveito para enviar a minha mensagem de condolências à família. Perdeu-se um grande homem de família que partiu prematuramente”, refere o antigo companheiro de Hanuch.



Um extremo desequilibrador

Hanuch chegou ao Sporting em 1999 proveniente do Independiente da Argentina. Pelo emblema leonino somou 15 jogos. Na época seguinte regressou à Argentina para jogar no Estudiantes, por empréstimo do Sporting, voltando a Portugal para representar o Santa Clara em 2001/02. Terminou a carreira em 2011 no Platense da Argentina.