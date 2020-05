Morreu D. Óscar Braga, antigo bispo de Benguela

A conferência Episcopal de Angola e S. Tomé (CEAST) comunicou, esta quarta-feira, a morte de Dom Óscar Lino Lopes Fernandes Braga, em Benguela, vítima de ataque cardiorrespiratório.

D. Óscar Braga nasceu em Malanje, no dia 30 de setembro de 1931. Após os estudos inicias na sua terra natal, viajou para Portugal, onde concluiu o curso de regente agrícola.

De regresso a Angola, começou a exercer a sua profissão, tendo depois decidido entrar no seminário.

Frequentou o Seminário dos Olivais em Lisboa, durante seis anos, onde fez os estudos de Filosofia e de Teologia.

Foi ordenado sacerdote em Malanje, em 29 de julho de 1964, e na altura foi nomeado secretário do seu prelado e encarregado da assistência religiosa a vários organismos diocesanos.

Era chanceler e vigário geral da diocese de Malanje, quando foi nomeado bispo de Benguela, em 20 de novembro de 1974. Foi ordenado bispo na Sé de Malanje, no dia 02 de fevereiro de 1975, tendo tomado posse da diocese uma semana depois.

“Os seus feitos de pastor zeloso e dedicado, durante os seus 34 anos de pastoreio à frente da Diocese de Benguela, são incontáveis: desde a formação do clero local até à criação de obras sociais. No seio da Conferência Episcopal, foi um irmão e amigo com quem se podia contar em todos os momentos”, refere a CEAST em comunicado.

Benguela é a diocese com mais sacerdotes em Angola, a maioria ordenados por D. Óscar Braga, segundo bispo da diocese.