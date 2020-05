Fernando Gomes integra lista de Pinto da Costa à presidência do FC Porto

Pinto da Costa apresentou, esta quarta-feira, os nomes dos seis vice-presidentes e vogais que integram a sua lista de candidatura à presidência do FC Porto, com destaque para a integração de Fernando Gomes, que será o responsável pela formação.

Em declarações à imprensa, no Estádio do Dragão, Pinto da Costa esteve acompanhado de Lourenço Pinto, candidato à presidência da Assembleia Geral, Jorge Guimarães, para a presidência do Conselho Fiscal, e Rui Moreira como cabeça de lista ao Conselho Superior.

Adelino Caldeira mantém-se como vice-preisdente para a área jurídica, assim como Fernando Gomes na pasta das finanças e Alípio Jorge Fernandes, responsável pelas casas e filiais do FC Porto.

Vítor Baía será responsável pelo futebol sénior e a sua ligação à estrutura do clube, tal como já tinha sido anunciado. As duas novidades são a integração dos empresários José Américo Amorim e Paulo Mendes, que, a par com Fernando Gomes, estarão responsáveis pela saúde financeiro do emblema azul e branco.

Bibota integra direção

Para além dos vice-presidentes, Pinto da Costa mantém os cinco vogais, responsáveis por cada modalidade: António Borges, no andebol, Vítor Hugo, no basquetebol, Eurico Pinto, no hóquei em patins e Luís Fernandes, na natação.

Rodrigo Barros mantém-se como provedor de sócio e a grande novidade é a integração de Fernando Gomes, conhecido como "Bibota", na direção. O antigo ponta-de-lança era diretor de relações internacionais e passa a ser o vogal responsável pelo futebol de formação.

Pinto da Costa destaca a criação desta função como a crescente importância da formação no futuro do clube.

"É uma figura da história do FC Porto, o nosso 'bibota', será o vogal responsável por todo o futebol de formação. A SAD é que gere o futebol profissional, mas o futebol de formação é ao FC Porto que compete organizar e comandar. Acho que tem justificação termos um responsável máximo ao nível da formação. Formação tem trabalhado muito bem, tenho de estar satisfeito pelo trabalho, que muitas vezes não é reconhecido. Fernando Gomes pode dar um elan novo a todos os que trabalham na formação, e aos miúdos que vêm uma figura na hierarquia como o Fernando Gomes", afirmou.

Dois candidatos não preocupam

Pinto da Costa não deu grande importância ao facto de ser as primeiras eleições desde que assumiu o cargo pela primeira vez com mais do que dois candidatos.

"Todos os associados com mais de dez anos de sócio e as quotas em dia, podem fazê-lo. Quem entender que se deve candidatar tem o direito de o fazer, por isso, não acho que tenho de comentar", afirma.

As eleições estão agendadas para os dias 6 e 7 de junho. Na corrida estão também Nuno Lobo e José Fernando Rio.



Conheça todos os elementos candidatos na Lista A.

Direção

Presidente

Pinto da Costa





Vice-presidentes

Adelino Caldeira

Alípio Jorge

Fernando Gomes

José Américo Amorim

Paulo Mendes

Vítor Baía







Vogais

António Borges

Eurico Pinto

Fernando Gomes

Luís Fernandes

Rodrigo Pinto de Barros

Vítor Hugo







Mesa da Assembleia Geral

Presidente

Lourenço Pinto





Vice-presidente

Nuno Namora





Secretários

Fernando Sardoeira Pinto

Luís Castro de Araújo

Joaquim Ribeiro







Suplentes

Antero de Castro

Ludgero de Castro

José Dias dos Santos







Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente

Jorge Guimarães





Vice-presidente

Filipe Moreira





Secretário

José dos Santos





Relatores

José Saraiva

Luís Monção

André Antunes

José Vieira







Suplentes

Nélia Novo

Mário Soares