FC Porto sem Marcano pelo menos três meses

Iván Marcano vai ficar fora dos relvados pelos menos nos próximos três meses. O FC Porto, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), confirma o tempo de paragem do central espanhol, depois da operação a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"O período expectável para o afastamento da competição não será nunca inferior a três meses", informa a SAD.

Marcano é um dos capitães do FC Porto, era titular do centro da defesa e não joga mais esta época. Mbemba irá substituir o espanhol, de 32 anos, que tem contrato com os dragões até 2023.

O FC Porto está na frente da Primeira Liga, com um ponto de vantagem sobre o Benfica. O futebol português será retomado a 3 de junho, dia em que os azuis e brancos defrontam o Famalicão, no Estádio Cidade de Barcelos.