FC Porto perto de vender Alex Telles ao Paris Saint-Germain

O FC Porto estará perto de vender Alex Telles ao Paris-Saint Germain, por uma verba a rondar os 25 milhões de euros, de acordo com o jornal "A Bola".

Segundo a publicação, o negócio ficou fechado entre os dois clubes nas últimas horas, mas a transferência só será anunciada no final da temporada em Portugal.

Os dragões deverão receber uma verba a rondar os 25 milhões de euros, um valor inferior à cláusula de 40 milhões. No entanto, Telles apenas tem contrato por mais uma temporada, o que terá reduzido o preço do internacional brasileiro.

Alex Telles, de 27 anos, chegou ao FC Porto em 2016, para substituir Alex Sandro, que acabara de rumar à Juventus.

Em quatro temporadas, somou 183 jogos, 21 golos e muitas assistências, tendo-se tornado numa das principais figuras da equipa. Antes, representou o Inter de Milão, Galatasaray, Grémio e Juventude.

Esta temporada, Telles assume a marcação das grandes penalidades e de alguns livres diretos e leva já dez golos apontados em 40 jogos disputados. É o segundo jogador do plantel com mais minutos e o melhor marcador do clube no campeonato.

O Paris Saint-Germain já não compete esta temporada internamente, depois da Ligue 1 ter sido cancelada e o título entregue ao clube, que liderava com grande margem. O PSG disputa ainda a Liga dos Campeões.