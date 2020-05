Utilizadores das carreiras no Porto queixam-se de falta de oferta. Operadores dizem estar no limite

Veja também:

Nas ruas do Porto, os habitantes das periferias da Área Metropolitana, que têm de confiar em operadores privados como a Gondomarense, a MGS, a Espírito Santo ou a Maia Transportes para se deslocarem, queixam-se de falta de oferta e, consequentemente, de terem de andar em autocarros cheios, sem cumprir o distanciamento social.

Questionada pela Renascença, a Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP) avisa que as empresas estão no limite da sua capacidade e se, em junho, houver um pico de procura, os operadores não serão capazes, sozinhos, de reforçar a oferta.

Luís Cabaço Martins, presidente da ANTROP, explica que, de acordo com o negociado com o Governo, os operadores reduziram para 30% os transportes em circulação e que, neste momento, “a oferta se adequa à procura”.

“Admito que possa haver um ou dois horários com maior pressão. Mas em termos gerais, a informação que os operadores me fizeram chegar é de que a oferta é suficiente para a procura que neste momento existe, no mês de maio”. Ainda assim, os operadores não têm margem para mais oferta, sem apoios do Estado.

“Se em junho houver um salto, com necessidade de reforçar mais 10 ou 15% da oferta, nós não temos capacidade financeira para isso. Senão as empresas não aguentam e fecham. O Governo está alertado”, diz à Renascença.

Luís Cabaço Martins adianta que os associados da ANTROP, nos últimos meses, tiveram quebras de faturação na ordem dos 60 milhões de euros por mês. Os prejuízos rondam os 20 milhões de euros, só em abril.

“Só conseguiremos aguentar se for por pouco tempo. Conseguimos aguentar as empresas a funcionar, com muita dificuldade. Se for para fora das áreas metropolitanas as dificuldades são muito maiores. O apoio do Governo passa de 30% para 10%. O resto era sobretudo transporte escolar. Com escolas fechadas foi um descalabro”, explica.

Luís Cabaço Martins dá o exemplo da STCP, que está a funcionar com 95% da oferta habitual e com a procura de cerca de 30%. “Nós podíamos fazer o mesmo, se conseguíssemos suportar esse prejuízo. Uma empresa privada não consegue fazer isso”, garante.

Com cerca de 60% dos motoristas em “lay-off”, diz que preferia que todos voltassem ao trabalho e que o Estado poupasse esse dinheiro. “Apoiem-nos mais, a população ganha com isso”, pede.

O dirigente da ANTROP considera que a resposta do Governo a estas questões tem sido “bastante cautelosa”. “Está a avaliar as situações, semana a semana”, diz.