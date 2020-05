Estava em prisão domiciliária mas incendiou seis carros em Alcântara

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem, de 20 anos de idade, por fortes indícios da prática de vários crimes de incêndio. O jovem será o responsável por seis carros queimados na rua da Junqueira, em Alcântara, Lisboa.

O detido violou a prisão domiciliária, decretada também por crimes contra o património, para incendiar os automóveis. Morador na zona dos crimes, atuava de madrugada, saindo de casa por breves momentos, e regressando logo de seguida.

A Renascença tinha noticiado no passado sábado que os moradores daquela zona de Lisboa estavam muito preocupados e inquietos com os actos de vandalismo no último mês. As noites eram passadas na incerteza de os carros, na manhã seguinte, terem sido destruídos. Na data, a contabilidade dos carros queimados era de três, mas o número subiu até seis uma vez que o incendiário voltou a atacar.

Em imagens publicadas por um morador na zona na rede social Facebook podiam ver-se dois carros a arder. Numa das situações, as chamas são bastante altas e consomem o veículo quase na totalidade, antes que os bombeiros pudessem atacar o fogo.