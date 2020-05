Covid-19. Transportes públicos podem ser reforçados para garantir distanciamento

Sobre a abertura de campos de férias no verão e de ATL, Graça Freitas diz que as regras para a sua abertura serão publicadas em breve.

"Temos estado em colaboração com o setor e com os ministérios. Colaborámos com o IPDJ com recomendações para os campos de férias e sairá brevemente uma publicação do IPDJ, em colaboração com a DGS. Ainda hoje sairão as regras para os ATL, e vamos observar algumas normas que já recomendamos nas escolas e nas creches, sempre com a vertente preventiva", afirma.

Testes no pré-escolar dispensados



Graça Freitas explica que decidiu que não iriam ser realizados testes aos profissionais das instituições de pré-escolar, que vão reabrir e receber crianças.

"A política de testes tem sido em função do que é considerado o risco da população rastreada ou com quem vai lidar profissionalmente. Foi por aí que se deu prioridade às creches, porque meninos não conseguem cumprir regras nenhumas. Há uma estratificação do risco", justifica.