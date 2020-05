Covid-19: "Situação em Lisboa é complexa" e há três focos na margem Sul

As autoridades de saúde, a Câmara do Seixal e outros intervenientes têm "atuado diretamente nos bairros onde se estão a passar estes fenómenos e nos aglomerados familiares destas pessoas para identificar e quebrar cadeias de transmissão”, explica a Graça Freitas.

Um desses focos tem lugar no Bairro da Jamaica, com 16 casos confirmados de Covid-19, "que estão todos a ser acompanhados pelas autoridades de saúde da região".

"Na área do agrupamento de centros de saúde Almada-Seixal temos três pequenos focos comunitários, com 32 casos positivos", adiantou a diretora-geral da Saúde.

" A política de testes está a ser feita de acordo com uma estratificação do risco, temos muito poucos casos positivos nos últimos dias. A situação está sob observação e tende para o controlo", sublinha a responsável.

Um total de 96% dos novos casos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal regista 1.342 mortos (mais 12 em 24 horas) e 31.007 (mais 219) casos confirmados do novo coronavírus, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira.

O relatório mostra que há 18.096 pacientes que recuperaram da doença (mais 274), depois de, no domingo, se terem registado quase 10 mil recuperações.



Dados divulgados esta terça-feira, no boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que há 224 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. O município da Nazaré, no distrito de Leiria, junta-se à lista, com três casos de infeção.

Loures (+35), Sintra (+29), Amadora (+26), Lisboa (+24), Oeiras (+11), Odivelas (+10) e Alenquer (+7) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS.

[notícia corrigida: 211 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo e não 209]



