Covid-19: Registados 39 casos na rede de cuidados continuados

Veja também:

Foram registados 39 casos de Covid-19 em 14 unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados, disse esta quarta-feira o secretário de Estado de Saúde, António Lacerda Sales.

“Tivemos casos positivos em 14 unidades, num universo de 359, num total de 39 doentes positivos. Felizmente não se registam mortes desde 22 de abril, afirmou o secretário de Estado da Saúde.

Até ao momento, foram transferidos 4.250 doentes dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para unidades da rede de cuidados, desde 9 de março.

Foram encontradas 420 respostas sociais “permitindo libertar camas hospitalares”, adiantou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado, desde 1 de março foram realizados em Portugal mais 770 mil testes e, a 15 de maio, foi ultrapassada a barreira dos 20 mil testes diários. Em maio também foram realizados mais testes do que em abril.

Por regiões e até ao dia 25 de maio, há mais rastreios positivos em Lisboa, num total de 7% dos testes realizados na região.

No Norte foram 4%, no Algarve 2%, no Centro 1% e 0% na Madeira, Açores, Alentejo.