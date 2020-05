Covid-19. Morreram 128 idosos dos 35 mil que vivem nos lares das Misericórdias

Veja também:

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos, revelou esta quarta-feira que morreram 128 idosos por covid-19 nos lares da instituição, o que representa 0,4% do total de utentes que vivem naquelas estruturas residenciais.



“Os resultados são muito bons. Até ao momento, nos lares da cooperação tivemos 128 óbitos por covid-19, o que, num universo de cerca de 35 mil utentes, representa 0,4% do total, sendo que os números da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade são muito parecidos”, afirmou Manuel Lemos, após uma reunião com o primeiro-ministro.

O presidente da UMP diz que o sistema de visitas está a decorrer em "segurança e cuidado" e adianta que, em comparação com números de países vizinhos, como Espanha ou Itália, o resultado é melhor.



Questionado sobre as notícias que deram conta da permanência nos hospitais de idosos que já tiveram alta clínica, após terem sido infetados pelo novo coronavírus, por falta de capacidade dos lares, Manuel Lemos afirmou: “Os lares são estruturas residenciais não são estruturas de saúde. A lei não obriga à presença de um médico nos lares e só obriga a um enfermeiro por cada 40 utentes”.



Para Manuel Lemos, e tal como foi abordado na reunião com o primeiro-ministro com os representantes do setor social e solidário, inserido no conjunto de medidas de emergência e apoio aos mais carenciados, “é necessário reforçar o apoio domiciliário”.