Covid-19. Bairro da Jamaica tem já quatro casos curados

O Bairro da Jamaica tem já quatro casos curados da Covid-19, dos 16 casos de infeção anunciados pela Câmara Municipal do Seixal. O anúncio foi feito por Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, em conferência de imprensa.

"Há zonas em Lisboa e Vale do Tejo onde os casos são muito dispersos. Na questão do Seixal, temos boas notícias. Num dos bairros com 16 casos positivos, quatro já foram dados como curados e não apareceram mais casos".

Graça Freitas anuncia também um surto em Pernes, distrito de Santarém, com 18 utentes e seis profissionais infetados pela Covid-19.

A Câmara Municipal do Seixal pedia mais informação por parte do governo sobre os focos de Covid-19 em Vale de Chícharos, onde foram detetados 32 casos positivos, metade deles no Bairro da Jamaica. Graça Freitas diz que não está a par da falta de informação dada à autarquia.

"Não temos essa informação. A informação que trenho, é que tem havido interações necessárias, mas só com a conjugação de todas as forças no terreno é que é possível fazer face a esta situação