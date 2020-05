​Cascais: Grupo de 20 jovens assalta loja enquanto Marcelo jantava num hotel das imediações

Cerca de duas dezenas de jovens assaltaram uma loja em Cascais, na última noite, provocando três feridos e confusão no centro da vila junto ao hotel onde o Presidente da República jantava com a família.



O grupo roubou uma loja de roupas na rua Direita, agredindo o proprietário, natural do Bangladesh, que teve que ser levado para o Hospital de Cascais.

À chegada da Polícia, por volta das 20h15, a situação tornou-se bastante confusa, com o grupo a fugir para uma das praias daquela zona.

Do balanço policial constam três detidos: dois jovens com 19 anos e outro com 18. Outros três suspeitos foram identificados.

Dois polícias sofreram ferimentos ligeiros, depois de agredidos durante a intervenção.

Não muito longe do local onde ocorreram todos estes desacatos, estava o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa jantava com a família num hotel junto à praia em causa, onde foi sendo informado sobre o que se passava no exterior.

De acordo com a Polícia, nunca houve necessidade de alterar os planos do Presidente da República.