Twitter alerta para alegações falsas nos tweets de Donald Trump

A rede social Twitter alertou os seus utilizadores para possíveis alegações falsas em duas mensagens publicadas por Donald Trump, esta terça-feira.

O Presidente dos Estados Unidos publicou dois tweets nos quais afirmou que o voto por correspondência na Califórnia poderia conduzir a fraude eleitoral em larga escala. Depois de as mensagens terem aparecido na rede social o Twitter colocou ao lado um aviso a alertar para o facto de essas alegações já terem sido negadas por verificadores de factos.

O aviso, um ponto de exclamação azul, sugere aos leitores que obtenham os factos sobre votos por correspondência e dirige-os a páginas com artigos e informação sobre o assunto.

Para além de ter feito as alegações sobre possível fraude eleitoral, Trump referiu-se unicamente ao governador da Califórnia, um adversário político, apesar de outros estados usarem o mesmo sistema.

A rede social confirmou, entretanto, que esta foi a primeira vez que utilizou o alerta em tweets do Presidente dos Estados Unidos. A medida apenas foi implementada no início do mês de maio.