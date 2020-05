NASA envia dois astronautas ao espaço e vai poder assistir a tudo

A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) prepara-se para lançar, nesta quarta-feira, uma cápsula com dois astronautas. O lançamento está marcado para as 21h30 (hora de Lisboa) e Donald Trump já disse que quer assistir.

Desta vez, há outro fator inédito: a viagem vai ser garantida, não pela NASA, mas por privados. Foi a empresa SpaceX, do engenheiro multimilionário Elon Musk, que desenvolveu o foguetão e a cápsula para esta missão. A intenção é mesmo abrir um negócio de transportes espaciais.

Há muito tempo que os Estados Unidos não faziam uma missão tripulada utilizando meios próprios e a partir do território nacional. Desde 2011, com o fim do programa de vaivéns espaciais, que os EUA têm enviado os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em foguetões russos, lançados a partir do Cazaquistão.

Esta viagem serve, por isso, também para perceber se os Estados Unidos já voltaram a ter capacidade para fazer viagens espaciais.