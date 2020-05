Mais de 100.000 mortos nos Estados Unidos

O novo coronavírus já matou mais de 100.000 pessoas nos Estados Unidos.

De acordo com dados divulgados pela Reuters, a cifra foi ultrapassada na quarta-feira, apesar de o número de mortos por dia ter vindo a diminuir nas últimas semanas e de as empresas estarem a reabrir depois de dois meses de confinamento.

Durante o mês de maio cerca de 1.400 americanos morreram todos os dias, em média, em comparação com 2.000 por dia em abril.

O número de mortes por coronavírus já ultrapassou todas as vítimas americanas da Guerra da Coreia, do Vietname e dos conflitos no Iraque entre 2003 e 2011, juntos.

A Covid-19 matou ainda mais pessoas do que o HIV entre 1981 e 1989 e a última vez que morreu tanta gente de gripe foi no inverno de 1957-1958, quando morreram 116 mil pessoas.

O número total de casos de coronavírus já ultrapassou os 1,7 milhões, com casos a aumentar em alguns estados do Sul ao longo da última semana.

Embora os Estados Unidos sejam o país com mais mortes no total, em termos de mortes per capita estão em oitavo lugar, atrás da Bélgica, Espanha, Reino Unido e Itália.

Atualmente o epicentro da pandemia é a América do Sul.