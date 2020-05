EUA. Morte de homem negro às mãos da polícia gera confrontos em Minneapolis

A cidade de Minneapolis, no estado do Minnesota, nos EUA, foi palco de confrontos entre as forças policiais e manifestantes que protestavam a morte, durante o fim de semana, de um homem negro que foi asfixiado por um polícia.

George Floyd, cidadão norte-americano de 40 anos, morreu depois de um polícia o ter imobilizado e se ter mantido ajoelhado por cima do seu pescoço durante largos minutos. O incidente foi filmado por transeuntes e, nas imagens, ouvem-se várias pessoas a criticar a atuação policial e a pedir que o agente saia de cima da vítima, que estava a ser detida. O próprio Floyd diz algumas vezes que não consegue respirar e geme de dores, antes de deixar de reagir. Em nenhuma altura o agente retira o peso de cima do seu pescoço, pressionando a garganta contra o pavimento da estrada.

Durante a madrugada desta terça-feira, houve protestos nas ruas de Minneapolis, por causa da morte de George Floyd. Embora os organizadores tenham tentado que o protesto fosse pacífico, alguns manifestantes causaram desordem. As imagens mostram a polícia a encarar os protestos com uso de força, gás lacrimogéneo e balas de borracha.