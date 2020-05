🔴 Em direto. Meteorologia obriga NASA a adiar lançamento do foguetão “Falcon Nine”

A NASA (Agência Espacial Norte-Americana) cancelou o lançamento de uma cápsula com os astronautas Robert Behnken e Douglas Hurley, que estava prevista para esta quarta-feira. O lançamento estava marcado para as 21h30 (hora de Lisboa) e ia ser transmitida em direto para todo o mundo. Tratava-se do primeiro foguetão comercial da história, financiado em parte por Elon Musk, fundador da Tesla.

A NASA invocou razões meteorológicas para justificar o cancelamento.

O “Falcon Nine” deveriai descolar a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e seria o primeiro lançamento tripulado em solo norte-americano em quase uma década.

Os astronautas deviam estar cerca de 19 horas a bordo antes de chegar à Estação Espacial Internacional.

Há muito tempo que os Estados Unidos não faziam uma missão tripulada utilizando meios próprios e a partir do território nacional. Desde 2011, com o fim do programa de vaivéns espaciais, que os EUA têm enviado os seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em foguetões russos, lançados a partir do Cazaquistão.

Donald Trump já disse que quer que o homem volte à Lua em 2024.