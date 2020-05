América Latina "é o novo epicentro da pandemia" de Covid-19

Veja também:

A América Latina ultrapassou Europa e Estados Unidos, no número de caso diários, é o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus, de acordo com o diretor da Organização de Saúde Pan-Americana (OSPA).

Em conferência de imprensa, na terça-feira, Carissa Etienne revelou que já há registo de mais de 2,4 milhões de infeções e 143 mil mortes em toda América (Norte, Centro e Sul).

Etienne mostrou-se especialmente preocupada com o Brasil, em que o número de casos reportados na semana passada "foi o mais alto para um período de sete dias desde o início da pandemia", no mundo.

Também o Peru e o Chile estão a passar por grandes dificuldades. A diretora da OSPA assinalou que "agora não é a altura de aliviar as restrições ou recuar nas estratégias de prevenção".

O Brasil (cerca de 212 milhões de habitantes) regista 24.512 mortes de 391.222 casos confirmados, o Peru (aproximadamente 33 milhões) tem 3.788 mortes de 129.751 contágios e o Chile (menos de 20 milhões) regista 806 mortes de um total de 77.961 infeções.

A nível global, o novo coronavírus já matou mais de 350 mil pessoas em todo o mundo, mais de três quartos na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais. Pelo menos 2.191.200 pacientes são considerados curados.

Foi registado um total de 350.196 mortos em todo o mundo (em 5.589.389 casos de infeção), incluindo 173.713 na Europa, o continente mais afetado desde o início da epidemia em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Portugal, com 1.342 mortes registadas e 31.007 casos confirmados é o 23.º país do mundo com mais óbitos e o 28.º em número de infeções.