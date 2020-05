​Theodoro Fonseca. "Liga precisa de um líder e Edgar Vilaça sabe dar um murro na mesa"

"Não me agrada, para ser sincero (risos)". É desta forma que Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense reage, em Bola Branca, à possibilidade de perder o administrador financeiro dos algarvios num cenário de candidatura à presidência da Liga Portugal.

Edgar Vilaça admitiu, na terça-feira, em entrevista a Bola Branca, que assumir a liderança da Liga seria "aliciante". Theodoro Fonseca reconhece, pela mesma via, que o seu "braço direito" financeiro no Portimonense reúne as qualidades que, nesta altura, faltam às cúpulas do organismo que tutela o futebol profissional em Portugal. "A notícia é preocupante para o meu lado e para o lado do Portimonense, porque o Edgar Vilaça é um dos nossos pilares da administração. É a pessoa que sempre fez tudo por nós e tem papel fundamental no Portimonense. Mas, como sempre disse, sou solidário com o futebol e a Liga Portugal necessita de uma mudança e tem de ter pessoas capacitadas, que entendam de futebol e de gestão, e que falem com todos de igual para igual, com grandes e pequenos. O presidente da Liga não tem de ser político. Tem de saber dar um murro na mesa", afirma o investidor brasileiro, numa crítica bem vincada a Pedro Proença.

Contrato "quase vitalício" poderá ser revogado Edgar Vilaça já fez saber que só sairá do Portimonense com o aval de "Theo", com quem diz ter um contrato "quase vitalício". "[Edgar Vilaça] Ligou-me ontem para me transmitir que ficaria no Portimonense até ao dia em que eu quisesse", revela. "Mas eu não posso dizer-lhe 'não'", prossegue. "O próprio Edgar Vilaça tem de ter essa vontade em ser presidente da Liga. Para nós, Portimonense, é uma perda muito grande, porque trata-se de uma pessoa muito capacitada. Sou suspeito para estar a elogiar mas a Liga precisa de um líder e o Edgar Vilaça é um líder nato. Todos os clubes conhecem o caráter do Edgar Vilaça", assegura. Proença, um líder desgastado com "desagrado" dos clubes por causa da televisão Confesso amigo de Pedro Proença, Theodoro Fonseca não deixa de se juntar ao coro de críticas ao presidente da Liga, sobretudo no que diz respeito à questão relativa às operadoras televisivas. O problema ganhou contornos incontroláveis e Proença é, nesta altura, um dirigente desgastado. "Nada tenho contra Pedro Proença, que é meu amigo, mas não posso concordar com muitas das atitudes e das decisões que ele tem vindo a tomar. E o pior, que culminou com o desagrado dos clubes, foi esta questão das operadoras televisivas. Houve um problema, Pedro Proença não o conseguiu solucionar e tornou-se num problema ainda maior", defende.