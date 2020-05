Especialista em treino desportivo teme o aumento de lesões

Falta uma semana para a retoma. Às sete da tarde do dia 3 de Junho, o Portimonense-Gil Vicente acaba com uma pausa competitiva de 87 dias, quase três meses, provocada pela pandemia da Covid-19.



As equipas maioritariamente recomeçaram a treinar este mês e as sessões coletivas arrancaram no dia 18, de acordo com o estabelecido pela Direção-Geral da Saúde.

Com tão pouco tempo de trabalho em grupo, Nuno Teixeira, docente universitário no mestrado de treino desportivo, no ISMAI, recomenda às equipas técnicas muito treino tático, até ao primeiro jogo.

“Deve incidir em tudo o que privilegie o aspeto tático, o jogo jogado, o conjunto, isto porque os jogadores, acima de tudo, estão a precisar de ritmo de jogo. Acredito que no aspeto físico o que tinham de fazer já o fizeram, e o que não fizeram sucedeu porque não havia condições para tal, como por exemplo ter uma preparação física mais especifica ainda, com ritmos diferentes e com uma intensidade de confrontos físicos que muitas das vezes só se reproduz em jogo”, detalha.

Em entrevista a Bola Branca, Nuno Teixeira argumenta a sua ideia com as diferenças que se registam com ou sem competição.

“Ainda que se faça um treino coletivo, entre duas equipas do mesmo plantel, provavelmente irá faltar, pela questão da defesa da integridade física do colega, a agressividade natural do adversário. Mesmo que o treino incorpore situações de 'sparring', faltarão as movimentações ou as tomadas de decisão individuais dos adversários. Contudo, e apesar destas faltas, parece-me ser a melhor e quase única atitude a tomar, ou seja, muito treino de conjunto, para aprimorar os aspetos táticos, com intensidade, a mais elevada possível e com toda a atenção ao detalhe, pois vai ser nos detalhes que estes jogos, principalmente os primeiros dois ou três, se vão resolver”, antevê.