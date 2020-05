Despedida de Alex Telles

O jornal "A Bola" avança, esta quarta-feira, que o FC Porto acertou a transferência de Alex Telles para o Paris Saint-Germain. Negócio deve render 25 milhões de euros ao clube português.

"Acordo por Alex Telles", anuncia o diário. Alex Telles, de 27 anos, está há quatro épocas no FC Porto e termina contrato no final da próxima temporada. A cláusula de rescisão é de 40 milhões de euros.

O "Record" dedica a manchete ao Benfica. "Gabriel ganha lugar". O médio brasileiro está recuperado de lesão e fará dupla com Weigl no meio-campo. Taarabt deverá avançar no terreno, no apoio a Vinícius.



Ainda da atualidade dos encarnados, os três desportivos destacam o anúncio da candidatura de Bruno Costa Carvalho à presidência do clube. Há, no entanto, uma barreira estatutária que terá de ser derrubada. Regulamentos obrigam a que um candidato à presidente do Benfica tenha 25 anos de sócio. Bruno Costa Carvalho tem 18.

No jornal "O Jogo", uma memória: "A Europa a seus pés". O FC Porto venceu a Taça dos Campeões há precisamente 33 anos, em Viena. Mlynarczyk recorda a final que valeu o primeiro dos sete troféus internacionais do FC Porto.



"A Bola" revela que Renan Ribeiro não volta a jogar pelo Sporting. O guarda-redes continua longe da equipa e a SAD quer negociá-lo. Já o médio Pereyra, refere o mesmo jornal, pode chegar a Alvalade por empréstimo do Rosario Central.

Nos três desportivos destaque, ainda, para a decisão da Liga em aprovar as cinco substituições para as dez jornadas finais do campeonato.

O "Record" e "O Jogo" relatam novo episódio de violência entre membros das claques do Sporting e do Benfica. Um membro da Juve Leo terá sido esfaqueado, alegadamente, por um elemento dos No Name Boys.