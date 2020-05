Casos positivos de Covid-19 no futebol estão "dentro do previsível", diz especialista

A escassos oito dias do regresso da competição, a 3 de junho, o pneumologista do Centro Hospitalar Lisboa Norte elogia, em particular, “os departamentos médicos e os jogadores, que tiveram um comportamento exemplar de adesão à regulamentação da Direção-Geral da Saúde, dando um exemplo às outras modalidades, e de cidadania e responsabilidade, a nível nacional”.

Maiores riscos de lesão. Os mesmos riscos de “doping”

A ponta final da época futebolística será um teste à capacidade física dos jogadores; muitos deles já estariam de férias nesta altura.

Confrontado pela Renascença sobre o que deveria ser a atuação da Autoridade Antidopagem neste contexto, Filipe Froes entende que “os riscos são os mesmos que em qualquer altura”. O que há, sim, é um risco mais significativo de os atletas se lesionarem.

“Os jogadores, nesta fase, têm as exigências de treinos específicos muito grandes, porque vão retomar a atividade em condições diferentes do habitual e têm maior risco de se lesionar. Foi o que verificámos com a retoma do campeonato alemão. Há um aumento da preparação e de adaptação a este esforço acrescido, da parte dos jogadores e dos departamentos médicos”, assinala.

Das restrições ao número de estádios à inclusão de quase todos

Afinal foram poucos os clubes impedidos de jogar a ponta final da época nos seus estádios. Estão nesta situação Famalicão, Belenenses SAD (que tem utilizado o Estádio Nacional), Moreirense, Santa Clara e V. Setúbal, que ainda tenta a aprovação do Bonfim.

No início, as recomendações da Direção-Geral da Saúde apontavam para a realização das últimas dez jornadas no menor número possível de estádios. Afinal serão pelo menos 14, incluindo o do Marítimo, no Funchal.