​Carlos Brito. "Novas regras podem e vão alterar o rumo dos jogos"

O técnico argumenta que as equipas com plantéis mais fortes, que habitualmente deixam bons jogadores fora da ficha de jogo, terão maior capacidade e isso irá contribuir para a tal alteração a que faz referência.

"As equipas são mais fortes não exclusivamente porque têm um 11 muito bom, mas porque também têm uma maior qualidade em todo o seu plantel", enfatiza, em declarações a Bola Branca.

Carlos Brito observa, ainda, que há "um fator motivacional" subjacente a esta decisão. Os jogadores habitualmente menos utilizados terão uma maior janela de oportunidade. Além disso, esta nova era compreende um novo desafio para os treinadores, que terão "maior responsabilidade na decisão", no momento de mexer na equipa, e até na forma como vão preparar a estratégia.

Obrigará a que tenham "uma mente mais apurada" na leitura do jogo e na avaliação da diferença que poderão provocar "com a quantidade de substituições que farão". Fundamental, considera Carlos Brito, é a manutenção dos mesmos períodos de substituição (três), evitando assim "quebras de ritmo".

Os técnicos poderão fazer cinco alterações, mas apenas em três momentos do tempo regulamentar e no intervalo.

Luta pelo título entre FC Porto e Benfica

Com a I Liga a ser retomada na próxima semana, dia 3, Carlos Brito antevê que só passados três ou quatro encontros se verão "os jogadores mais desenvoltos" e dando às suas equipas "mais intensidade". Recorrente por estes dias são as lesões e as preocupações em seu redor, no entanto, o treinador lembra que o mesmo sucede durante toda a temporada e não é tão valorizado como agora.

Na corrida pela vitória no campeonato, o FC Porto perdeu Iván Marcano, por lesão, enquanto o Benfica ganhou Gabriel para as dez últimas jornadas.