Mourinho interessado em reencontrar Willian

José Mourinho está interessado em voltar a trabalhar com Willian, jogador que contratou, por cerca de 35 milhões de euros, para o Chelsea em 2013/14 e que está em fim de contrato com os "blues".

De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", o Tottenham tem a concorrência do Arsenal, sendo que é dado como adquirido que Willian sairá de Stamford Bridge.

O impacto financeiro nos clubes, provocado pela pandemia de Covid-19, fará com que haja uma maior procura por atletas em fim de contrato, por empréstimos e trocas. O Tottenham, avalia o diário britânico, só terá capacidade para investir forte no mercado, caso transfira Harry Kane, algo que Mourinho pretende evitar.

Willian, de 31 anos, cumpre a sétima temporada na Premier League. O internacional brasileiro, esta temporada, tem 37 jogos realizados e sete golos marcados. De acordo com o "The Telegraph", a boa relação do jogador com Mourinho poderá levá-lo para White Hart Lane. Por outro lado, a proximidade do empresário de Willian, Kia Joorabchian, do Arsenal, poderá desviá-lo para o Emirates.

Além de Willian, o Tottenham está a tentar a contratação do lateral-direito Thomas Meunier, em fim de contrato com o PSG.