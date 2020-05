Favre nega que esteja de saída do Dortmund. "Tenho contrato e vou cumpri-lo"

O técnico do Borussia Dortmund, o suíço Lucien Favre, negou, esta quarta-feira, que possa estar de saída do clube alemão, lembrando que tem vínculo até 2021 e que vai cumprir o contrato até ao fim.

“Tenho contrato e vou cumpri-lo. Estou bem aqui”, frisou Lucien Favre, em declarações à cadeia germânica "Sky", no dia em que a imprensa alemã noticiou que o treinador de 62 anos irá abandonar o emblema de Dortmund no final da temporada, por não ter alcançado os objetivos propostos.



Na terça-feira, o Borussia, com o português Raphaël Guerreiro no 11, foi derrotado em casa pelo Bayern Munique, por 1-0, e ficou a sete pontos do rival bávaro, que lidera a Bundesliga, após a 28.ª jornada.

Além de ter avançado com a saída de Favre, que está a cumprir a segunda época em Dortmund, a imprensa germânica divulgou também que o seu substituto será o croata Nico Kovac, ex-treinador do Bayern Munique e do Eintracht Frankfurt.