Aston Villa reembolsa adeptos que já tinham comprado bilhetes

O Aston Villa anunciou, esta quarta-feira, que ira ressombolsar os adeptos que tinha adquirido bilhete para os seis jogos que o clube ainda tem para realizar em casa, na Premier League.

O campeonato inglês, suspenso devido à pandemia de Covid-19, deverá ser retomado em junho, mas os jogos irão realizar-se à porta fechada.

O clube de Birmingham oferece três soluções aos adeptos: devolução do dinheiro, um "e-voucher" para compra de "merchandising" do clube ou fazer uma doação à Fundação Aston Villa.

O Villa está numa posição delicada na Premier League. É penúltimo, com menos dois pontos, e menos um jogo, do que West Ham e Watford, as primeiras equipas acima da linha de água.