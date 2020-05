O Novo Banco em Espanha está à venda. Já depois da última injeção de capital do Estado português, de 850 milhões, a Lone Star pôs à venda a operação do Novo Banco no país vizinho, avança o jornal espanhol El Confidencial.



O objetivo será ficar apenas com uma sucursal em Espanha, para apoio aos clientes do outro lado da fronteira, e compensar as novas ajudas públicas.

A decisão terá sido comunicada nos últimos dias por António Ramalho, o presidente do banco, aos funcionários da subsidiária espanhola.

Ainda segundo o jornal espanhol, o Novo Banco já entrou em contacto com bancos de investimento para iniciar o processo, que deverá arrancar em breve.

O El Confidencial, que cita fontes próximas, diz que ainda não é claro se o fundo norte-americano pretende vender em bloco ou apenas alguns negócios. Mas, como se trata de uma filial, o comprador terá de ter um registo bancário.

Não são conhecidos os resultados da subsidiária espanhola, mas as fontes do El Confidencial dizem que dificilmente terá gerado lucros nos últimos anos.

Esta venda está prevista no plano de negócios do Novo Banco, no âmbito do desinvestimento da instituição. Ainda assim, não há nenhum compromisso assumido com o Fundo de Resolução, para compensar a injeção dos 1.037 milhões de euros este ano (ao abrigo do mecanismo de capital contingente que cobriu as perdas de 2019 com determinados ativos).

Ainda assim, com esta venda de ativos, o Novo Banco melhora os rácios e diminui as necessidades de injeção de capital pelo Fundo de Resolução.